Компания Apple обвинила разработчика ChatGPT в краже коммерческой тайны: будет суд

В Соединенных Штатах произошел конфликт между двумя крупными компаниями. Корпорация Apple подала в суд на OpenAI, которая является разработчиком бота ChatGPT. Об этом гласят данные электронной базы суда Северного округа штата Калифорния.
Известно, что Apple обвиняет компанию OpenAI в краже коммерческой тайны. По версии корпорации, разработчик ChatGPT нарушил права при использовании информации.
Иск Apple был подан 10 июля. Корпорация заявила, что ее интеллектуальная собственность применялась OpenAI при разработке программного обеспечения компании.
Рынок искусственного интеллекта сейчас переживает период нестабильности после стремительного роста акций технологических компаний. Как отметила доцент НИУ ВШЭ Ольга Клочко, текущее снижение котировок больше похоже на коррекцию после резкого подъема.