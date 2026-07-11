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Врач объяснила опасность воды из кулера

Диетолог Мухина: частое употребление воды из кулера может вызвать болезни почек.

Источник: Комсомольская правда

Частое употребление воды из офисного кулера может привести к возникновению камней в почках из-за высокого содержания в воде растворенных минералов. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Она отметила, что в воде из кулера содержится высокая концентрация калия, натрия, кальция и магния. Кроме того, в жидкости, которая разливается в пластиковые бутылки и стаканчики, все чаще встречается нанопластик.

«Внутри трубок кулера образуются биопленка и микробиом, который синтезирует метановые и азотистые соединения, аммиаки, нитриты, а также изменяет рН воды и оказывает влияние на мочевыделительную систему», — сказала специалист.

По ее словам, присутствие нанопластика в организме способно вызывать нефропатию и развитие почечной недостаточности.

KP.RU предупредил, что вода из кулеров зачастую не соответствует требованиям безопасности по содержанию бактерий.