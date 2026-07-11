Синоптик Паршина: следующая неделя в Москве будет дождливой

В Москве и Московской области погоду в начале следующей недели будет определять циклон. Об этом NEWS.ru сообщила синоптик Людмила Паршина.
Она отметила, что вплоть до четверга, 16 июля, в регионе будут идти дожди.
«В понедельник — облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, +20−25 градусов. Во вторник пройдет атмосферный фронт, временами будет идти дождь, +21−26. В среду переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура +22−27. В четверг — +22−27», — сказала она.
А уже с пятницы по воскресенье, по ее словам, будет преимущественно без осадков. Погоду определит уже скандинавский антициклон.
KP.RU предупредил, что в Москве с 10 по 12 июля включительно ожидаются дождь, ливень, местами гроза, а также усиление ветра с порывами до 15−20 метров в секунду.