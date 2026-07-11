Испанский футболист Мерино считает совпадением голы после выхода на замену

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Испании Микель Мерино считает совпадением свои победные голы после выхода на замену. Комментарий игрока приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира. Мерино появился на поле в концовке второго тайма и на 88-й минуте забил победный мяч. Ранее он отличился в игре ⅛ финала с португальцами (1:0) также после выхода на замену.
«Это кажется совпадением, я в восторге. Сомневаюсь, что получится снова, но посмотрим. Два матча до победы на чемпионате мира — это воплощение мечты. Надеюсь, нам удастся этого добиться», — сказал Мерино.
В полуфинале сборная Испании сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 14 июля.