Испанский футболист Мерино считает совпадением голы после выхода на замену

Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира. Мерино появился на поле в концовке второго тайма и на 88-й минуте забил победный мяч. Ранее он отличился в игре ⅛ финала с португальцами (1:0) также после выхода на замену.