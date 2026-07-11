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Названы продукты, чаще всего ведущие к отравлению летом

Диетолог Бражникова: летом чаще всего травятся салатами и арбузами.

Источник: Комсомольская правда

Летом отравления зачастую связаны с употреблением несвежих салатов с майонезом и арбузов. Об этом NEWS.ru рассказал врач — диетолог Анна Бражникова.

«Самые опасные продукты летом с точки зрения отравлений — это салаты с майонезом, паштеты и нарезанные арбузы, которые пролежали на жаре больше часа», — сказала она.

По ее словам, лучше употреблять постную птицу, рыбу и локальные сезонные овощи, чтобы не тратить энергию на переваривание жирной пищи, а направить ее на охлаждение тела.

Как писал сайт KP.RU, чтобы снизить риски отравления, стоит выбирать блюда, которые готовят непосредственно при клиенте. Ведь из-за высокой температуры летом даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным. Патогенные микроорганизмы в таких условиях размножаются мгновенно. Максимально быстро изменения происходят в салатах с майонезом, в молочных десертах и мясных нарезках.