Названы продукты, чаще всего ведущие к отравлению летом

Как писал сайт KP.RU, чтобы снизить риски отравления, стоит выбирать блюда, которые готовят непосредственно при клиенте. Ведь из-за высокой температуры летом даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным. Патогенные микроорганизмы в таких условиях размножаются мгновенно. Максимально быстро изменения происходят в салатах с майонезом, в молочных десертах и мясных нарезках.