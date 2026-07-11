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Суд внёс песню «Россия для кавказцев»* в перечень экстремистских материалов

Песня исполнителя «Русня» признана экстремистской.

Источник: Комсомольская правда

Минюст РФ пополнил список экстремистских материалов. В перечень внесена песня «Россия для кавказцев»* от исполнителя «Русня». Соответствующее решение принял Мурманский областной суд 21 мая.

«Информационный материал — аудиозапись (песня) от имени исполнителя “Русня” с наименованием “Россия для кавказцев”* продолжительностью около 5 минут 10 секунд», — такая запись внесена в реестр экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции.

Тем временем СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении признанного иноагентом Семена Слепакова**. Установлено, что он уклоняется от исполнения обязанностей физического лица, признанного иноагентом в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества релокантов, выступивших против своей Родины. С 1 сентября уехавшие из страны граждане, оскорблявшие военнослужащих и лгавшие о спецоперации, могут лишиться части нажитого — в уплату штрафа за совершенные нарушения.

*Контент внесён в реестр экстремистских материалов.

**Физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.