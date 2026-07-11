Суд внёс песню «Россия для кавказцев»* в перечень экстремистских материалов

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об аресте имущества релокантов, выступивших против своей Родины. С 1 сентября уехавшие из страны граждане, оскорблявшие военнослужащих и лгавшие о спецоперации, могут лишиться части нажитого — в уплату штрафа за совершенные нарушения.