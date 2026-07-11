Номер в Израиле, офис в Литве, душа в Москве: Где на самом деле живёт и зарабатывает Николай Фоменко

Размах старые рокеры взяли ого-го. Почти все площадки имеют вместимость не менее тысячи человек. Так, они выступят в культовом лондонском клубе Clapham Grand и известном парижском кабаре Sauvage. Цены от 60 до 120 евро. Можно подсчитать, сколько заработают Фоменко с Леонидовым. В среднем музыканты получают до 30% от концертов. Но если речь идёт о российских артистах за границей, то эти цифры могут быть намного ниже. Таким образом, Фоменко с Леонидовым заработают на двоих за гастроли не больше 180 тысяч евро при условии, что будут ажиотаж и лучшие условия от организаторов, что, скорее всего, не произойдёт даже близко.