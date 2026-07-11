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Россия передала гуманитарную помощь Венесуэле: оставшиеся без дома люди получат поддержку

Посол Мелик-Багдасаров: РФ передала гуманитарную помощь пострадавшим Каракаса.

Источник: Комсомольская правда

Российское руководство оказало поддержку Венесуэле. Страна передала гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям Каракаса. Об этом сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что гуманитарная помощь РФ уже поступила штату Ла-Гуайра. Он сильнее всего пострадал при землетрясении. Сейчас в стране развернуты центры по складированию, сортировке и доставке помощи людям.

«В культурном и спортивном комплексе “Гайана-Эссекибо” Каракаса российская компания, работающая в Венесуэле, передала гуманитарную помощь, предназначенную лишившимся крова и пострадавшим жителям венесуэльской столицы», — поделился Сергей Мелик-Багдасаров.

Число жертв землетрясения достигло 3 889 человек. Ранения получили 16 740 жителей Венесуэлы. Еще 17 907 человек остались без жилья. Полностью уничтожено порядка 190 строений.

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