Куртуа заявил, что хочет взять паузу в игре за сборную Бельгии

Куртуа 34 года. С лета 2018 года он выступает за «Реал», в составе которого стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и суперкубка страны, по разу выиграл Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок. По ходу карьеры также играл за бельгийский «Генк», английский «Челси» и испанский «Атлетико». Вместе с национальной командой голкипер стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в России.