Куртуа заявил, что хочет взять паузу в игре за сборную Бельгии

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа заявил, что хочет взять годовую паузу в матчах за национальную команду. Комментарий голкипера приводит журналист Альберто Перейро на своей странице в соцсети Х.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Бельгии проиграла команде Испании со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира. Куртуа был заменен на 71-й минуте из-за повреждения.
«Я хочу отдохнуть год, а потом сыграть в отборочных матчах и на чемпионате Европы. Не знаю, устроит ли этот план руководство сборной Бельгии», — сказал Куртуа.
Куртуа 34 года. С лета 2018 года он выступает за «Реал», в составе которого стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и суперкубка страны, по разу выиграл Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок. По ходу карьеры также играл за бельгийский «Генк», английский «Челси» и испанский «Атлетико». Вместе с национальной командой голкипер стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в России.
С лета 2023 по 2025 год Куртуа не выступал за сборную Бельгии из-за конфликта с ее бывшим главным тренером Доменико Тедеско. Специалист ушел с поста в январе прошлого года.