Эстония разместит 200 солдат на границе с РФ

Эстонские власти намерены строить первый военный городок на границе с Россией. Его разместят в Нарве. Строительные работы начнутся уже в этом году. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма в интервью ERR.
Он сообщил, что к границе с РФ отправят около 200 солдат. Первый этап антироссийского плана Эстонии предполагает размещение 150 военных.
«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года», — проинформировал Андо Воогма.
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