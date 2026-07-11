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Эстония разместит 200 солдат на границе с РФ

ERR: Эстония построит на границе с РФ первый военный городок.

Источник: Комсомольская правда

Эстонские власти намерены строить первый военный городок на границе с Россией. Его разместят в Нарве. Строительные работы начнутся уже в этом году. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма в интервью ERR.

Он сообщил, что к границе с РФ отправят около 200 солдат. Первый этап антироссийского плана Эстонии предполагает размещение 150 военных.

«Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года», — проинформировал Андо Воогма.

Москва обязательно даст жесткий ответ, если Киев вместе с НАТО проявят агрессивные действия в сторону России, уведомили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что власти уже предупреждали страны альянса, что помогать ВСУ — опасно.

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