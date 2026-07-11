В Крыму в условиях ЧС начнут выдавать гуманитарную помощь

«В Севастополе сформирован запас из 600 гуманитарных наборов, включающих продукты питания и гигиенические принадлежности. Их выдача начнется в понедельник. Помощь смогут получить инвалиды I и II групп, переселенцы 2025−2026 годов, а также люди, прибывшие ранее и находящиеся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.
В Республике Крым отделение Российского Красного Креста располагает запасом в 800 продуктовых наборов, 700 гигиенических наборов, 43 тоннами питьевой воды, а также техническими средствами реабилитации, включая инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли. Дата начала выдачи в республике пока не установлена.
Организация выделила дополнительные средства для формирования резерва с целью оперативного реагирования при необходимости. Для Севастополя закупается установка для очистки воды, которая позволит обеспечивать население питьевой водой в случае перебоев с водоснабжением. Оборудование разместят в Центре содействия населению в условиях чрезвычайных ситуаций Российского Красного Креста, который откроется в Севастополе 15 июля.
«В Центре также будет производиться раздача гуманитарной помощи и будут размещены резервные аккумуляторы. В случае отключения электроснабжения люди смогут зарядить мобильные телефоны и другие устройства, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами», — добавили в организации.
Кроме того, жители полуострова при наличии тревоги могут получить бесплатную психологическую поддержку в региональных отделениях Российского Красного Креста в Крыму и Севастополе.