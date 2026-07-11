Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае дорогу к Кукану закрыли после повреждения двух мостов

На поврежденных мостах работают дорожники и спасатели, для восстановления проезда доставляют технику и грунт.

В Хабаровском крае движение по автодороге Биробиджан — Кукан ограничили из-за повреждения двух мостовых сооружений после подъема воды в горных реках, сообщает Минтранс края.

Ограничение для всех видов транспорта действует с 10:00 10 июля 2026. Размывы произошли на 45-м и 50-м километрах дороги. На месте работают подрядная организация, специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор» и сотрудники МЧС.

Для ликвидации последствий стихии из Хабаровска направили дополнительную технику — два самосвала и два экскаватора. Сейчас дорожники доставляют скальный грунт к мосту через реку Быдыр, где планируют в первую очередь восстановить проезд.

После устранения размывов движение планируют открыть для легкового транспорта. Для проезда грузовиков специалисты готовят отдельную объездную дорогу — для этого должны доставить водопропускные трубы.

После восстановления участка через реку Быдыр дорожные службы приступят к ремонту поврежденного моста через реку Ин.

В Минтрансе уточнили, что в поселке Кукан есть запас медикаментов, топлива на 10 дней, продуктов питания — на 7 дней. Ситуация остается на контроле, информацию о ходе работ будут обновлять.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше