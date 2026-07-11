В Хабаровском крае дорогу к Кукану закрыли после повреждения двух мостов

В Хабаровском крае движение по автодороге Биробиджан — Кукан ограничили из-за повреждения двух мостовых сооружений после подъема воды в горных реках, сообщает Минтранс края.
Ограничение для всех видов транспорта действует с 10:00 10 июля 2026. Размывы произошли на 45-м и 50-м километрах дороги. На месте работают подрядная организация, специалисты КГКУ «Хабаровскуправтодор» и сотрудники МЧС.
Для ликвидации последствий стихии из Хабаровска направили дополнительную технику — два самосвала и два экскаватора. Сейчас дорожники доставляют скальный грунт к мосту через реку Быдыр, где планируют в первую очередь восстановить проезд.
После устранения размывов движение планируют открыть для легкового транспорта. Для проезда грузовиков специалисты готовят отдельную объездную дорогу — для этого должны доставить водопропускные трубы.
После восстановления участка через реку Быдыр дорожные службы приступят к ремонту поврежденного моста через реку Ин.
В Минтрансе уточнили, что в поселке Кукан есть запас медикаментов, топлива на 10 дней, продуктов питания — на 7 дней. Ситуация остается на контроле, информацию о ходе работ будут обновлять.