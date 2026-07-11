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Куба осталась без света: власти сообщили о полном блэкауте

Национальная энергосистема Кубы отключилась второй раз за неделю.

Источник: Комсомольская правда

Жители Кубы снова остались без электричества. В государстве произошел полный блэкаут. Национальная энергосистема Кубы вышла из строя уже второй раз за неделю. Об этом уведомили в компании Union Elecrtica в соцсети Х.

В последний раз энергосистема отключилась 6 июля. Крупный блэкаут наблюдался в течение суток. Энергетический кризис на острове носит хронический характер.

«Полное отключение национальной энергосистемы», — объявила Union Elecrtica.

Куба получит от России пакет гуманитарной помощи в этом году. Москва выделит острову 2 миллиона долларов. Как напомнил глава МВД Владимир Колокольцев, РФ ранее уже направила государству 18 миллионов долларов гуманитарной помощи. В этом году Москва вновь сделает взнос в фонд Всемирной продовольственной программы.

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