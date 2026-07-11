Смерч снёс крыши домов в Подмосковье

Ранее мощный смерч прошёл по Рязанской области, особенно сильно пострадала база отдыха в Дубровичах, где ураган повалил десятки деревьев и повредил здания комплекса. В момент разгула стихии на территории находились несколько десятков семей, но никто не пострадал. Синоптики предупреждали, что циклон движется в центральную часть России и может затронуть Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области.