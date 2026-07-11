Грозы и жара до +30: какая погода ждет Хабаровский край 11 июля

11 июля в Хабаровском крае сохранится неустойчивая летняя погода: в одних районах будет жарко и влажно, в других — прохладно и облачно. Местами возможны небольшие дожди и грозы.
В Хабаровске день пройдет преимущественно облачно, но без существенных осадков. Воздух прогреется до +29 градусов, утром температура составит около +22. Из-за высокой влажности, которая достигнет 95%, жара будет ощущаться сильнее — до +35 градусов. Ветер южный, слабый — около 2 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре ожидается более тревожная погодная картина: синоптики прогнозируют грозы. Температура днем поднимется до +30 градусов, ночью будет около +22. Утро начнется с облачной погоды, возможен дождь.
На юге края также сохранится тепло. В Вяземском и Бикине днем ожидается до +29 градусов, местами возможен небольшой дождь. Влажность воздуха будет высокой — до 93−98%.
В Чегдомыне воздух прогреется до +29 градусов, ожидается небольшая облачность. Ночью температура опустится до +19.
На побережье погода останется значительно прохладнее.
В Чумикане днем около +15 градусов, в Охотске — до +15, в Советской Гавани — около +21. В прибрежных районах сохранится облачность, местами возможен туман: в Советской Гавани утром видимость снижается до нескольких сотен метров.
В Николаевске-на-Амуре жителей ждет солнечный день с температурой до +27 градусов.
Также в ряде районов края сохраняется предупреждение о серьезном уровне паводковой опасности. В частности, оно действует для Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского и Бикина.
По предварительному прогнозу, 12 июля в большинстве районов края станет немного теплее: на юге ожидается до +30−31 градуса, однако в понедельник местами снова возможны дожди.