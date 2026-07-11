Грозы и жара до +30: какая погода ждет Хабаровский край 11 июля

В Хабаровске день пройдет преимущественно облачно, но без существенных осадков. Воздух прогреется до +29 градусов, утром температура составит около +22. Из-за высокой влажности, которая достигнет 95%, жара будет ощущаться сильнее — до +35 градусов. Ветер южный, слабый — около 2 м/с.