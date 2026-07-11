Битва за выход в РПЛ и отмена лимита на молодежь. Стартует сезон Первой лиги

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Новый сезон Лиги Пари (Первой лиги) стартует в субботу тремя матчами. С сезона-2026/27 в турнире больше нет требования к клубам об обязательном участии в каждой игре как минимум одного футболиста не старше 21 года.
11 июля состоятся встречи «Уфа» — «Ленинградец», «Нефтехимик» — «Велес» и «Волга» — «Енисей». Московский «Велес» по итогам прошлого сезона добился повышения в классе через стыковые игры, победив по итогам двухматчевого противостояния «Сибирь». В Леон — Второй лиге А «Золото» столичный коллектив выиграл первый этап, но во втором этапе занял четвертое место в таблице. Первые две строчки заняли «Ленинградец» и «Текстильщик» из Иваново, которые вышли в Первую лигу напрямую. Свои домашние матчи «Велес» будет проводить на стадионе «Авангард» в Домодедове, как и в прошлом сезоне.
В Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам прошлого сезона вышли московская «Родина» и «Факел», из высшего дивизиона спустились «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Несмотря на вылет из РПЛ, оба клуба сохранили тренерский штаб. Коллективом из Сочи продолжит руководить Игорь Осинькин, нижегородцами — Вадим Гаранин, который возглавил команду за три тура до окончания сезона. Эти два клуба возьмут старт в турнире в воскресенье: в этот день состоятся игры «Пари НН» — «Ротор», «Шинник» — «Сочи», а также «Спартак» (Кострома) — «Камаз».
Команда из Костромы начнет сезон на «Арене-Химки» из-за строительства нового стадиона, который подходит для лицензирования в РПЛ. Неизвестно, когда именно «Спартак» сможет вновь проводить матчи в Костроме, но это должно произойти в сезоне-2026/27. В прошлом году команда довольно долго находилась в лидирующей группе Первой лиги, но по итогам чемпионата заняла седьмое место, отстав на 19 очков от топ-2. Перед началом этого сезона в клубе произошли серьезные изменения, поэтому сложно предсказать, на какой строчке в таблице он окажется. 25 мая команду возглавил Ринат Билялетдинов, но уже 10 июля клуб объявил об уходе специалиста. Новый главный тренер будет объявлен позже.
13 июля первый матч в новом розыгрыше проведет екатеринбургский «Урал», который встретится с московским «Торпедо». В конце мая уральцы уступили махачкалинскому «Динамо» в стыковых матчах за право сыграть в предстоящем сезоне РПЛ (0:1, 0:2). После этого пост главного тренера занял Сергей Юран. Более того, произошла смена в руководстве — Григорий Иванов покинул пост президента «Урала» после 23 лет работы, он стал заместителем председателя совета директоров. Директором клуба назначен Роман Орещук. Также в понедельник пройдут матчи «Челябинск» — «СКА-Хабаровск» и «Арсенал» — «Текстильщик».
В новом сезоне Первой лиги случится одно из долгожданных событий. «Торпедо» планирует открыть новую арену после реконструкции. Как сообщил журналистам генеральный директор клуба Владимир Леонченко, торпедовцы проведут первый матч на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова не раньше осени. Также он сообщил, что перед командой стоит задача вернуться в РПЛ. В сезоне-2025/26 клуб продолжил выступать в Первой лиге из-за решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС, который отстранил от футбольной деятельности бывшего председателя совета директоров и экс-гендиректора клуба за попытку организации договорных матчей.
Фавориты сезона.
Бывший главный тренер красноярского «Енисея» Алексей Ивахов считает главными претендентами на повышение в РПЛ три клуба. «Прежде всего “Сочи”, затем “Пари НН” и “Урал”. Это клубы, которые совсем недавно выступали в элите российского футбола, сохранили серьезную инфраструктуру, обладают качественными составами и хорошо понимают, что необходимо для решения задачи повышения в классе, — сказал Ивахов ТАСС. — На сегодняшний день именно эти три команды, на мой взгляд, являются основными фаворитами сезона».
«Но есть одна закономерность, которую я наблюдаю уже много лет: летом чемпионаты выигрывают селекционеры, а весной — тренеры. Можно пригласить сильных футболистов, но если команда не станет единым механизмом, если не появятся дисциплина, взаимопонимание и характер, то очки будут теряться там, где этого никто не ждет. Очень внимательно буду следить за “Ротором”. Волгоград — город с большими футбольными традициями, великолепной поддержкой болельщиков и серьезными амбициями. Верю в Дмитрия Парфенова: мы вместе учились в Академии тренерского мастерства, и я хорошо знаю его профессиональный подход и отношение к делу. Думаю, именно тренерский штаб способен стать тем фактором, который позволит “Ротору” включиться в борьбу за самые высокие места», — добавил собеседник агентства.
Эксперт ТАСС считает, что Первая лига является самым справедливым экзаменом российского футбола. «Первая лига — самый справедливый экзамен российского футбола. За длинную дистанцию чемпионата невозможно спрятаться за громким именем, большим бюджетом или удачным стартом. Именно здесь сезон объективно показывает, кто действительно готов играть в Российской премьер-лиге. Поэтому ФНЛ, на мой взгляд, остается одним из самых интересных турниров страны», — сказал Ивахов.
Также Ивахов считает, что успешно выступят «Енисей» под руководством Сергея Ташуева и «Нефтехимик» с Робертом Евдокимовым.
Перед новым сезоном Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига отменили требование к клубам Первой лиги об обязательном участии не менее одного игрока до 21 года. Как отмечалось в сообщении, решение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции среди клубов, которые соревнуются за выход в РПЛ.
Первая часть сезона Первой лиги пройдет до 7 декабря, она завершится матчами 21-го тура.