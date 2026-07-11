У них был блат, а они выбрали ад: История Золотухина и других звёздных детей, пробившихся на сцену

Несмотря на известную фамилию, молодой человек не пользовался какими-то особыми привилегиями, а работал, как и его однокурсники. На учёбе он был с утра и до вечера и за первые два года сбросил 13 кг. Кроме того, Иван, как и его товарищи, жил в общежитии, поскольку считал, что так ему удастся эффективнее освоить профессию.