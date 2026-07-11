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Испания одержала победу над Бельгией и сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026

Испанская команда обыграла команду Бельгии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 2:1.

Испанская команда обыграла команду Бельгии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 2:1.

Счет в игре на 30-й минуте открыл испанский полузащитник Фабиан Руис. На 41-й минуте нападающий Бельгии Шарль Де Кетеларе сравнял счет. На 71-й минуте бельгийский вратарь Тибо Куртуа не смог продолжить матч из-за травмы, вместо него на поле вышел Сенне Ламменс. На 88-й минуте полузащитник сборной Испании Микель Мерино забил второй гол.

Таким образом, Испания встретится с Францией в полуфинале ЧМ-2026.

Ранее нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заявил, что не имеет предпочтений относительно соперника для своей команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года. После победы над сборной Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале Франция ожидала победителя пары Испания — Бельгия.

Команда Франции обыграла сборную Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу и вышла в полуфинал. Голы на 60-й минуте забил Килиан Мбаппе, а на 66-й — Усман Дембеле.

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