Испания одержала победу над Бельгией и сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026

Ранее нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заявил, что не имеет предпочтений относительно соперника для своей команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года. После победы над сборной Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале Франция ожидала победителя пары Испания — Бельгия.