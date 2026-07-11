CNN: в Белом доме заменят входную дверь ради повышения безопасности

В Белом доме планируют установить усиленную входную дверь, чтобы повысить уровень безопасности президентской резиденции. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
По имеющимся данным, монтаж новой конструкции может занять несколько месяцев. В настоящее время центральный вход закрыт брезентом, поскольку на фасаде продолжаются работы по ремонту наружных колон, инициированные по требованию президента США Дональда Трампа.
Как отмечает телеканал, представители Секретной службы США на протяжении длительного времени выступали за замену существующей двери, считая эту меру необходимой для дополнительной защиты резиденции главы государства.
Ранее Трамп сообщил, что Белый дом решил перейти на «гораздо более высокий уровень» ремонта отражающего бассейна, находящегося в Вашингтоне между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Аврааму Линкольну.