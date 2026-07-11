Беги, Форрест, беги! В Сеченовке создали ментального ИИ-помощника, который не даёт бросить спорт

Полученные цифровые навыки помогли студентам тщательно изучить рынок и обучить «Нику». На зарубежном рынке есть похожие разработки, но они не доведены до работающего продукта, тогда как в России эта ниша свободна. Перед запуском команда провела CustDev-интервью с бегунами на СберПрайм Казанском Марафоне, на других забегах в России и в беговых сообществах нескольких университетов. Бета-юзеры взаимодействовали с системой несколько недель, после чего студенты проводили интервью и опросы, чтобы понять, решает ли «Ника» проблемы бегунов. Это было необходимо для определения дальнейшего вектора развития.