Юрист рассказал, какие комментарии к переводам привлекут внимание банка

Последствия из-за двусмысленных формулировок в сообщениях к переводам могут коснуться не только отправителя, но и получателя средств: пока банк выясняет обстоятельства, деньги могут быть заблокированы, а обеим сторонам придется объяснять реальный смысл комментария и при необходимости подтверждать законность перевода, предупреждает Хаминский.