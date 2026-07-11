Роспотребнадзор рассказал, как перевозить скоропортящиеся продукты

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Хранить и перевозить скоропортящиеся продукты лучше в термосумках, разделяя сырые и готовые товары, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба, молочная продукция, колбасные изделия, готовые салаты, должны храниться при температуре не выше плюс 4 . Для их перевозки используйте автомобильные холодильники или термосумки. Обязательно разделяйте сырые и готовые продукты», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что все продукты должны быть герметично упакованы в раздельные пластиковые контейнеры или плотные пакеты. При дальнем путешествии на автомобиле лучше отказаться от многокомпонентных салатов с майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом и фастфуда.
«Если во время поездки вы заметили вздутие упаковки продукта, неприятный, кислый или гнилостный запах, изменение цвета или липкую слизистую поверхность, немедленно утилизируйте его», — заключили в Роспотребнадзоре.