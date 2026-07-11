Роспотребнадзор рассказал, как перевозить скоропортящиеся продукты

В пресс-службе ведомства добавили, что все продукты должны быть герметично упакованы в раздельные пластиковые контейнеры или плотные пакеты. При дальнем путешествии на автомобиле лучше отказаться от многокомпонентных салатов с майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом и фастфуда.