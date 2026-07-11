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В работе нейросети DeepSeek произошел сбой 11 июля

Пользователи пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek 11 июля.

Источник: Комсомольская правда

Массовый сбой в работе китайской нейросети DeepSeek произошел на территории России. Пользователи жалуются на долгие ответы от ресурса, перегруз сайта и его полную недоступность. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев DownDetector в «Макс».

Чаще всего о неполадках сообщают пользователи из Санкт-Петербурга, Кировской области, Воронежского и Тюменского регионов. По их версии, DeepSeek просто перестал открываться. Ограничена также отправка сообщений в чатах нейросети.

Жалобы стали резко поступать после 01:00 11 июля. Пользователи сообщают о низком качестве работы ресурса.

Вечером 10 июля жители и гости Петербурга пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. Наибольший наплыв обращений произошел после 20:00. Число жалоб превысило 330. Пользователи сообщали о проблемах с работой приложений Сбербанка, ТБанка и Google.