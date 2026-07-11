В ГД предложили ввести бесплатный проезд в электричках инвалидам и многодетным

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Проезд в пригородных поездах по всей России должен стать бесплатным для многодетных семей и граждан с инвалидностью. Такое мнение выразил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).
«Сегодня транспортные льготы действительно различаются в зависимости от региона. Получается, что граждане одной страны, находящиеся в одинаковой жизненной ситуации, имеют разный объем поддержки. Считаю необходимым привести эту систему к единообразию и установить единые федеральные гарантии бесплатного проезда в пригородных поездах для инвалидов и многодетных семей», — сказал депутат, отметив, что при этом регионы должны сохранить возможность вводить дополнительные меры поддержки.
По его словам, для реализации этого предложения необходимо предусмотреть дополнительные федеральные субсидии регионам. «Мы должны выстроить понятную систему: государство устанавливает единый минимальный уровень социальной поддержки для всей страны и выделяет регионам необходимые средства для его обеспечения. Тогда объем основных транспортных льгот не будет зависеть от места проживания человека и возможностей конкретного регионального бюджета», — отметил Григорьев.