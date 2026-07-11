В ГД предложили ввести бесплатный проезд в электричках инвалидам и многодетным

«Сегодня транспортные льготы действительно различаются в зависимости от региона. Получается, что граждане одной страны, находящиеся в одинаковой жизненной ситуации, имеют разный объем поддержки. Считаю необходимым привести эту систему к единообразию и установить единые федеральные гарантии бесплатного проезда в пригородных поездах для инвалидов и многодетных семей», — сказал депутат, отметив, что при этом регионы должны сохранить возможность вводить дополнительные меры поддержки.