Аферисты придумали новую схему с инвестициями со сверхдоходностью

Накопительное страхование жизнь совмещает традиционную страховку жизни и здоровья с инвестированием для создания сбережений. После окончания договора страховая компания возвращает взносы с процентами, а если случился несчастный случай, то выплачивает полную страховую сумму. При этом по таким договорам никогда не обещают «сверхдоходности», предупреждают в «Мошеловке».