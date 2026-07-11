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Аферисты придумали новую схему с инвестициями со сверхдоходностью

Мошенники предлагают открыть накопительное страхование жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мошенники под видом известных страховых компаний предлагают россиянам открыть договоры накопительного страхования жизни, по которым обещают сверхвысокую доходность, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Злоумышленники маскируются под известные страховые компании или создают фиктивные сайты финансовых организаций, предлагая открыть краткосрочные договоры накопительного страхования жизни со “сверхвысокой гарантированной доходностью”, — рассказали там.

Накопительное страхование жизнь совмещает традиционную страховку жизни и здоровья с инвестированием для создания сбережений. После окончания договора страховая компания возвращает взносы с процентами, а если случился несчастный случай, то выплачивает полную страховую сумму. При этом по таким договорам никогда не обещают «сверхдоходности», предупреждают в «Мошеловке».

Там советуют тщательно проверять лицензию любой страховой или финансовой компании на официальном сайте Банка России.

«Не подписывайте договоры с организациями, которые гарантируют доходность, значительно превышающую среднерыночные ставки по вкладам. И не переводите средства по реквизитам физических лиц или на счета сомнительных структур через сторонние платежные шлюзы», — заключили в пресс-службе.