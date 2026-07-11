11 июля в календаре: Всемирный день шоколада, массажа, лошади и день пяти миллиардов

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел, Сергей.
Крапивное заговенье.
В канун Петрова дня на Руси молодежь долго не ложилась спать — веселилась почти до самого утра. Водили хороводы, пели песни, играли. Кроме того, говорили, что тот, кто найдет цветущее растение «петров крест» и вырвет его с корнем, получит небывалую удачу. Считалось, что корень и от любой напасти избавит, и к кладу приведет.
Этот день называли также Крапивным заговеньем. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы — последние в этом году.
Крапиву крестьяне ценили за ее полезность. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Из листьев молодой крапивы делали отвары и настои, которые обладали свойством восстанавливать силы и останавливать внутренние кровотечения. Девушки применяли это растение в косметических целях — считалось, что его отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.
Также крапиву применяли в быту. Из нее получали волокно, которое вполне могло конкурировать с льном и хлопком. Из «крапивной» ткани шили крепкие паруса, мешки, кули, а иногда и одежду. Так что знаменитая сказка Андерсена, в которой девушка вязала братьям рубашки из крапивы, основана на фактах.
На Руси крапиве приписывали и мистические свойства. Ее, к примеру, считали хорошим оберегом от дурного сглаза. Для этого нужно было сжечь семена крапивы на углях и пустить дым по дому. Также для защиты от нечистой силы крапиву вешали на двери и окна.
Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья. Люди говорили: «Упало по листу, придет август — упадет по два», — и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель. Замечали приметы: если кукушка в это время переставала куковать — это означало, что зима наступит рано.
События.
1302 год — при Куртре во Фландрии состоялась «Битва золотых шпор».
1690 год — произошла битва на реке Бойн.
1700 год — в Берлине основана Прусская академия наук.
1874 год — в России запатентована лампа накаливания (Лампа Лодыгина).
1893 год — в Японии впервые создан искусственный жемчуг.
1897 год — предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата.
1905 год — образована Международная ассоциация спортивных кеглей.
1930 год — состоялось открытие Новосибирского театра юного зрителя.
1941 год — началась героическая оборона Киева во время Великой Отечественной войны.
1974 год — найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия».
1998 год — в Москве начались Всемирные юношеские игры.
1999 год — Михаэль Шумахер выбывает из борьбы за чемпионский титул после полученного в аварии перелома правой ноги.
2001 год — американский концерн Polaroid объявил о своём банкротстве.
2006 год — компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционных систем Windows 98 и Windows Me.
2010 год — финал чемпионата мира по футболу 2010: сборная Испании обыграла сборную Нидерландов и впервые стала чемпионом мира.
2011 год — вблизи Стрежевого самолёт Ан-24 компании Ангара совершил аварийное приводнение на реку Обь после отказа двигателя, погибли 7 из 37 человек, находившихся на борту.
2021 год — финал чемпионата Европы по футболу 2020: в Лондоне сборная Италии в серии пенальти победила сборную Англии.
В этот день родились.
Роберт Брюс (1274 — 1329 г.), шотландский король (1306−1329).
Олимпия Манчини (1638 — 1708 г.), французская графиня де Суассон, племянница кардинала Мазарини.
Джон Куинси Адамс (1767 — 1848 г.), 6-й президент США (1825−1829), первый официальный посланник США в России.
Рудольф Абель (1903 — 1971 г.), советский разведчик, полковник.
Сергей Вернов (1910 — 1982 г.), советский физик, академик, специалист в области физики космических лучей.
Юл Бриннер (1920 — 1985 г.), американский актер театра и кино.
Джорджо Армани (1934 г.), итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи Armani.
Елена Камбурова (1940 г.), советская и российская певица и актриса, Народная артистка России.
Вячеслав Анисин (1951 г.), советский хоккеист, российский тренер, Заслуженный мастер спорта СССР.
Антон Табаков (1960 г.), советский и российский актер, бизнесмен.
Эдгард Запашный (1976 г), цирковой артист, дрессировщик хищников, народный артист России.
Максим Решетников (1979 г.), российский государственный и политический деятель, министр экономического развития Российской Федерации.
Екатерина Вилкова (1984 г.), российская актриса театра и кино.
Народные приметы.
Лес без ветра шумит — к дождю. Клен источает слезу за 3−4 суток до дождя. Кукушка не кукует — к ранней зиме. Трубка при курении плохо горит и слегка шипит — к дождю. Прибывает вода в реках и колодцах — к ненастью. По озеру пролегают как бы дорожки из пены — скоро пойдет дождь. Радуга появилась при хорошей погоде — к ненастью. Летом вихри появляются часто — к засухе. Сорока летает вблизи жилья, лезет под стреху — к дождю. Начался ранний листопад — в сентябре все деревья голыми будут. Работать в этот день — грех. После этого можно тяжело заболеть. Огородники начинают копать картофель. Увидеть в канун Петра и Павла «играющую» утреннюю зарю — к счастью. Из крапивы 11 июля варили зеленые щи, засушивали ее, вешали на чердаках и в помещениях для скота. Считалось, что сухие ветви крапивы являются надежным оберегом от нечистой силы. Если до Петрова дня женщина соткет полотно из крапивы — оно станет надежным средством от болей в пояснице. Если в этот день подмести пол крапивным веником — можно вымести из него все злое. Чтобы крапива была целебной, ее надо рвать голыми руками, без страха перед ожогами. Крапива, сорванная перед Петровым днем, станет отличным талисманом для Скорпионов и Овнов. Если женщина носит при себе ладанку с петровской крапивой, хулиганы и насильники будут обходить ее стороной.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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