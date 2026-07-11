11 июля в календаре: Всемирный день шоколада, массажа, лошади и день пяти миллиардов

Лес без ветра шумит — к дождю. Клен источает слезу за 3−4 суток до дождя. Кукушка не кукует — к ранней зиме. Трубка при курении плохо горит и слегка шипит — к дождю. Прибывает вода в реках и колодцах — к ненастью. По озеру пролегают как бы дорожки из пены — скоро пойдет дождь. Радуга появилась при хорошей погоде — к ненастью. Летом вихри появляются часто — к засухе. Сорока летает вблизи жилья, лезет под стреху — к дождю. Начался ранний листопад — в сентябре все деревья голыми будут. Работать в этот день — грех. После этого можно тяжело заболеть. Огородники начинают копать картофель. Увидеть в канун Петра и Павла «играющую» утреннюю зарю — к счастью. Из крапивы 11 июля варили зеленые щи, засушивали ее, вешали на чердаках и в помещениях для скота. Считалось, что сухие ветви крапивы являются надежным оберегом от нечистой силы. Если до Петрова дня женщина соткет полотно из крапивы — оно станет надежным средством от болей в пояснице. Если в этот день подмести пол крапивным веником — можно вымести из него все злое. Чтобы крапива была целебной, ее надо рвать голыми руками, без страха перед ожогами. Крапива, сорванная перед Петровым днем, станет отличным талисманом для Скорпионов и Овнов. Если женщина носит при себе ладанку с петровской крапивой, хулиганы и насильники будут обходить ее стороной.