Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов

Могилевский: «Философия» и «Русский язык» станут обязательными для студентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

«В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это “История”, “Философия”, “Основы российской государственности” и “Русский язык”, — сказал он.

По словам Могилевского, министерство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых.

Как пояснил собеседник агентства, речь идет о пилотном проекте.

Ранее он сообщал, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года.