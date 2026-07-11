Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
«В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это “История”, “Философия”, “Основы российской государственности” и “Русский язык”, — сказал он.
По словам Могилевского, министерство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых.
Как пояснил собеседник агентства, речь идет о пилотном проекте.
Ранее он сообщал, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года.