Открыт прием заявок на конкурс «Лучший экспортер Хабаровского края»

В Центре поддержки экспорта Хабаровского края стартовал прием заявок на конкурс «Лучший экспортер Хабаровского края. Подать заявку на участие можно с 9 июля до 17 августа. За премию предлагают побороться компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг, а также результатов интеллектуальной и креативной деятельности. Среди номинаций — “Экспортер года в сфере промышленности”, “Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса”, “Экспортер года в сфере услуг”, “Экспортер года в сфере высоких технологий”, “Прорыв года”, “Трейдер года”, “Лучшая женщина-экспортер”, “Экспортер в сфере креативных индустрий”. Более крупному бизнесу достанутся номинации “Экспортер года в сфере промышленности” и “Новая география”. “Победа в конкурсе — это не только престижно, но и подтверждение того, что компании края готовы к конкуренции на международных рынках. Для любого бизнеса это мощный импульс к развитию: конкурс позволяет не только заявить о себе, но и объективно оценить свои достижения, проанализировать экспортную стратегию и понять, куда двигаться дальше. А статус победителя автоматически повышает деловую репутацию компании и привлекает внимание потенциальных партнеров, — отметила директор Центра поддержки экспорта Анна Тимячева. Конкурс проводится по президентскому нацпроекту “Международная кооперация и экспорт”.