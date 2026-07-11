В Хабаровске 10 июля ожидаются кратковременные дожди и до +29 градусов

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице в четверг ожидается кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. Ветер южный, скорость — 8−13 метров в секунду.