В Хабаровске 10 июля ожидаются кратковременные дожди и до +29 градусов

В Хабаровске и районах края 10 июля пройдут кратковременные дожди, местами ливни. Опасных метеоявлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице в четверг ожидается кратковременный дождь. Ночью температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. Ветер южный, скорость — 8−13 метров в секунду.
В южных районах края также прогнозируют кратковременный дождь, местами возможны ливни. Ночная температура — от +16 до +21 градуса, дневная — от +25 до +30 градусов. Ветер юго-восточный, 7−12 метров в секунду.
В центральных районах местами пройдёт кратковременный дождь. В Верхнебуреинском районе синоптики обещают сильный дождь. Температура ночью — от +8 до +23 градусов, днём — от +20 до +30 градусов. Ветер юго-восточный, 5−10 метров в секунду.
На севере края ожидается небольшой дождь. Ночью температура составит от +7 до +20 градусов, днём — от +14 до +22 градусов. Ветер восточных направлений, 3−10 метров в секунду.
Опасных метеоявлений 10 июля не прогнозируется, сообщили в Дальневосточном УГМС.
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