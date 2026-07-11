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Жители решат, какие виды из Хабаровского края станут символами России

В списке кандидатов от региона — амурский тигр, перамутровка нериппе, белоплечий орлан и другие обитатели Дальнего Востока.

Жители Хабаровского края могут выбрать представителей местной природы, которые войдут в список 100 живых символов России. Среди кандидатов от Хабаровского края — амурский тигр, белоплечий орлан, дальневосточный аист, дикуша и другие редкие виды, сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

Голосование проходит в рамках проекта, посвященного животным и растениям из Красной книги России. Всего эксперты отобрали 200 кандидатов, оценивая их редкость, экологическую значимость и уникальность.

Участники могут выбрать любимые виды в двух номинациях: «Национальные виды» и «Региональные виды». В последней можно поддержать уникальных представителей природы своего края.

Среди кандидатов от Хабаровского края — амурский тигр, белоплечий орлан, рыбный филин, утка-мандаринка, калуга, сахалинский осетр, женьшень настоящий, лотос Комарова и другие редкие представители флоры и фауны региона.

Голосование продлится до конца сентября. По его итогам определят 100 живых символов страны, а также победителей в каждом из 89 регионов.