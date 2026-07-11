Жители решат, какие виды из Хабаровского края станут символами России

Жители Хабаровского края могут выбрать представителей местной природы, которые войдут в список 100 живых символов России. Среди кандидатов от Хабаровского края — амурский тигр, белоплечий орлан, дальневосточный аист, дикуша и другие редкие виды, сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.
Голосование проходит в рамках проекта, посвященного животным и растениям из Красной книги России. Всего эксперты отобрали 200 кандидатов, оценивая их редкость, экологическую значимость и уникальность.
Участники могут выбрать любимые виды в двух номинациях: «Национальные виды» и «Региональные виды». В последней можно поддержать уникальных представителей природы своего края.
Среди кандидатов от Хабаровского края — амурский тигр, белоплечий орлан, рыбный филин, утка-мандаринка, калуга, сахалинский осетр, женьшень настоящий, лотос Комарова и другие редкие представители флоры и фауны региона.
Голосование продлится до конца сентября. По его итогам определят 100 живых символов страны, а также победителей в каждом из 89 регионов.