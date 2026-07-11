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США хотят сами извлечь иранскую ядерную пыль, но есть и другой вариант

CBS: США планируют извлечь иранскую ядерную пыль или оставить её под землёй.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты намерены самостоятельно заняться извлечением иранской «ядерной пыли» (такое определение дал президент США Дональд Трамп находящемуся в распоряжении Ирана обогащённому урану). Также в Вашингтоне назвали альтернативный вариант.

«Что касается того, что президент называет “ядерной пылью” — остатков ядерной программы Ирана, — чиновники заявили, что США предпочли бы извлечь их из-под земли, однако если Иран откажется вести себя как “нормальная страна”, существуют и другие варианты, включая возможность оставить их погребенными под землей», — передаёт телеканал CBS, ссылаясь на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Ранее Трамп заявил, что США извлекут иранский обогащенный уран в сотрудничестве с Ираном и МАГАТЭ.

Также сообщалось, что США намерены экскаваторами извлечь высокообогащенный уран с атакованных летом 2025 года ядерных объектов Ирана и вывезти его.

При этом эксперты считают, что разбавление высокообогащенного урана в Иране займет от двух до пяти лет.

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