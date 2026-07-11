Тибо Куртуа планирует взять паузу в игре за сборную Бельгии

Бельгия проиграла Испании со счетом 1:2. На 71-й минуте Куртуа покинул поле из-за сильной боли в ноге — по его словам, он не мог бить по мячу. «Я бы поиграл еще пять минут, но тренер сказал, что заменит меня, если я буду не в лучшей форме», — сказал Куртуа в эфире DAZN. Заменивший его вратарь «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс совершил ошибку, после чего испанцы забили победный гол.