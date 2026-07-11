В селе Капитоновка Вяземского района мотоциклист-подросток пострадал в ДТП

Особую тревогу у сотрудников полиции вызывает тот факт, что несовершеннолетний управлял мотоциклом с разрешения отца. По данному факту собран материал, который будет направлен в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).