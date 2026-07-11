В селе Капитоновка Вяземского района мотоциклист-подросток пострадал в ДТП

В селе Капитоновка Вяземского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Подростка экстренно доставили в больницу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным, на улице Центральной автомобиль «Мерседес Бенц» при повороте налево столкнулся с мотоциклом. За рулём двухколёсного транспортного средства находился 17-летний житель Вяземского района 2008 года рождения.
В результате удара подросток получил травмы. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего. Степень тяжести его состояния в Госавтоинспекции Вяземского района не уточнили.
Особую тревогу у сотрудников полиции вызывает тот факт, что несовершеннолетний управлял мотоциклом с разрешения отца. По данному факту собран материал, который будет направлен в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что покупка мототранспорта и разрешение детям управлять им — это прямая ответственность родителей. Штрафные санкции не смогут восстановить утраченное здоровье ребёнка.
— Уважаемые родители, покупая мототранспорт и разрешая детям управлять им, вы рискуете самым дорогим. Штрафы не вернут здоровье и не заглушат чувство вины, если случится беда, — предупреждают в Госавтоинспекции Вяземского района.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту нарушения правил дорожного движения.
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