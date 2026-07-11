В Евросоюзе опубликовали выдержки из иска Полины Гагариной против Совета ЕС

Певица подала второй иск в Общий суд Евросоюза из-за введенных в отношении нее санкций объединения. Дело, зарегистрированное под номером T-314/26 и находящееся в статусе «на рассмотрении», было подано 25 мая. Ответчиком выступает Совет ЕС. Это уже вторая попытка Гагариной аннулировать ограничения, введенные Брюсселем в июне 2024 года. Первый иск артистки против санкций также находится на рассмотрении.