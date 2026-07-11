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В Евросоюзе опубликовали выдержки из иска Полины Гагариной против Совета ЕС

Официальный журнал Европейского союза опубликовал выдержки из второго иска к ЕС от певицы Полины Гагариной по отмене санкций.

Официальный журнал Европейского союза опубликовал выдержки из второго иска к ЕС от певицы Полины Гагариной по отмене санкций.

— Аннулировать решение Совета (CFSP) 2026/696 и исполнительный регламент (ЕС) 2026/695, — сказано в тексте на сайте издания.

Отмечается, что артистка просит суд аннулировать решение Совета Евросоюза и исполнительный регламент от 14 марта текущего года в части, которая касается ее включения в санкционный список. Также в документе содержится требование обязать Совет ЕС возместить ей судебные издержки.

27 мая Полина Гагарина объяснила подачу нового иска против Совета ЕС тем, что санкции, которые были введены против нее, привели к блокировке музыкальных платформ, на которых она размещала свои песни.

Певица подала второй иск в Общий суд Евросоюза из-за введенных в отношении нее санкций объединения. Дело, зарегистрированное под номером T-314/26 и находящееся в статусе «на рассмотрении», было подано 25 мая. Ответчиком выступает Совет ЕС. Это уже вторая попытка Гагариной аннулировать ограничения, введенные Брюсселем в июне 2024 года. Первый иск артистки против санкций также находится на рассмотрении.

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