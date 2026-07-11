Стаканчик из-под капучино не спасёт: Юрист разрушил популярный миф о распитии алкоголя на улице

Родителям стоит помнить о статье 20.22 КоАП РФ. Если ребёнку нет 16 лет, штраф от 1500 до 2000 рублей выписывают именно родителям или опекунам, а дело рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних. Подросток от 16 до 18 лет отвечает сам по статье 20.20 КоАП РФ. А взрослый, который угостил несовершеннолетнего спиртным, рискует штрафом от 1500 до 3000 рублей по статье 6.10 КоАП РФ, для родителей и педагогов за такое вовлечение санкция достигает 5000 рублей.