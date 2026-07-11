Бухгалтер объяснила, кому могут насчитать больше отпускных

Главное новое правило: теперь в расчет включаются квартальные и годовые премии, а также суммы повышения зарплаты в расчетном периоде. Но лишь те, которые установлены системой оплаты труда в организации. Если руководитель премирует сотрудника за рамками этих документов, на расчет это не повлияет, заключила Голубкова.