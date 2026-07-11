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Sun: Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей

Король Британии Карл III принял принца Гарри с семьей, это произошло впервые за четыре года его правления. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщило издание Sun, ссылаясь на источники.

Король Британии Карл III принял принца Гарри с семьей, это произошло впервые за четыре года его правления. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщило издание Sun, ссылаясь на источники.

На встрече присутствовали принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их двое детей, Арчи и Лилибет.

— Гарри и Меган повезли Арчи и Лилибет на встречу с Чарльзом и Камиллой в Хайгроув в Глостершире, — сказано в статье.

Источники газеты рассказали, что их встреча была частным семейным мероприятием, поэтому снимки с нее не станут публиковать.

9 июля в британском издании Daily Express написали, что принц Гарри ищет способ, чтобы привезти жену Меган Маркл и детей для встречи с королем Карлом III. Сам представитель королевской семьи приехал на родину 6 июля. В поездке его должна была сопровождать вся семья, но в последний момент их приезд был отменен из-за соображений безопасности — им не была предоставлена госохрана.

По данным Sky News, британский принц не может жить в Букингемском дворце во время поездки в Лондон из-за того, что поздно подтвердил свои планы. Сам представитель королевской семьи с 2022 года живет в Калифорнии.

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