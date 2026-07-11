Sun: Карл III впервые за четыре года принял принца Гарри с семьей

9 июля в британском издании Daily Express написали, что принц Гарри ищет способ, чтобы привезти жену Меган Маркл и детей для встречи с королем Карлом III. Сам представитель королевской семьи приехал на родину 6 июля. В поездке его должна была сопровождать вся семья, но в последний момент их приезд был отменен из-за соображений безопасности — им не была предоставлена госохрана.