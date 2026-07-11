Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вембаньяма подписал новый контракт с клубом НБА «Сан-Антонио»

По информации ESPN, стороны заключили соглашение сроком на пять лет на сумму $252 млн.

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Французский центровой Виктор Вембаньяма продлил соглашение с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации журналиста телеканала ESPN Шэмса Чарании, стороны заключили пятилетний контракт, по которому игрок заработает $252 млн. Соглашение начнет действовать с сезона-2027/28.

Вембаньяме 22 года, он был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на драфте НБА 2023 года. Француз признавался лучшим новичком (2024) и защитником (2026) по итогам регулярного чемпионата. В среднем Вембаньяма в регулярном чемпионате сезона-2025/26 набирал 25 очков, совершал 11,5 подбора и делал по 3,1 результативные передачи и блокшота. В плей-офф он помог «Сан-Антонио» дойти до финала, в котором команда уступила в серии «Нью-Йорку» (1−4).

В составе сборной Франции Вембаньяма завоевал серебро Олимпиады 2024 года.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше