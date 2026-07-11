Вембаньяма подписал новый контракт с клубом НБА «Сан-Антонио»

Вембаньяме 22 года, он был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на драфте НБА 2023 года. Француз признавался лучшим новичком (2024) и защитником (2026) по итогам регулярного чемпионата. В среднем Вембаньяма в регулярном чемпионате сезона-2025/26 набирал 25 очков, совершал 11,5 подбора и делал по 3,1 результативные передачи и блокшота. В плей-офф он помог «Сан-Антонио» дойти до финала, в котором команда уступила в серии «Нью-Йорку» (1−4).