Вембаньяма подписал новый контракт с клубом НБА «Сан-Антонио»

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Французский центровой Виктор Вембаньяма продлил соглашение с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По информации журналиста телеканала ESPN Шэмса Чарании, стороны заключили пятилетний контракт, по которому игрок заработает $252 млн. Соглашение начнет действовать с сезона-2027/28.
Вембаньяме 22 года, он был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на драфте НБА 2023 года. Француз признавался лучшим новичком (2024) и защитником (2026) по итогам регулярного чемпионата. В среднем Вембаньяма в регулярном чемпионате сезона-2025/26 набирал 25 очков, совершал 11,5 подбора и делал по 3,1 результативные передачи и блокшота. В плей-офф он помог «Сан-Антонио» дойти до финала, в котором команда уступила в серии «Нью-Йорку» (1−4).
В составе сборной Франции Вембаньяма завоевал серебро Олимпиады 2024 года.