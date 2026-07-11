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Sohu: китайский и российский истребители заблокировали F-35 в Тихом океане

Пилот американского F-35 поплатился за дерзость с истребителем РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Тихом океане недавно прошло российско-китайское патрулирование. В это время к бомбардировщику Ту-95МС попытался приблизиться американский F-35. Китайский истребитель J-16 и российский боевой самолет Су-35 заблокировали его. Об этом рассказал портал Sohu.

Как отметили журналисты, пилот американского F-35 поплатился за дерзость с истребителем РФ. Он хотел незаметно приблизиться к бомбардировщику. Пилот после действий китайского и российского истребителей оказался в ловушке.

«С одной стороны, у него был J-16, его ракеты были отчетливо видны под крыльями. С другой — российский Су-35, известный своей маневренностью», — оценили ситуацию журналисты из КНР.

Американские военные между тем нанесли удар по железнодорожному мосту, который был частью транспортного коридора Китай — Туркменистан — Иран. Он также используется для доставки российских грузов. Москва начала перевозки по этому маршруту в ноябре 2025 года.

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