Стиральная машина умирает раньше срока: Life.ru узнал привычки, которые её убивают

По словам специалиста, неправильная эксплуатация приводит к ускоренному износу деталей и снижению эффективности работы техники. Стиральная машина может выходить из строя из-за постоянной перегрузки барабана. Когда белья слишком много, увеличивается давление на подшипники, амортизаторы, приводной ремень и двигатель — это может привести к поломке. Однако регулярно запускать машину почти пустой тоже не стоит: растёт количество циклов стирки, а вместе с ним — расход воды, электроэнергии и общий износ техники. К таким же последствиям ведёт использование максимальной температуры и чрезмерно длительных циклов без необходимости.