В ГД рассказали о введении дополнительного отдыха для пострадавших в ЧС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пострадавшие при чрезвычайных ситуациях с 1 сентября получат право на дополнительный отдых. Об этом рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«С 1 сентября текущего года пострадавшим в чрезвычайных ситуациях гражданам будет предоставляться дополнительный выходной и (или) отпуск в объеме до пяти дней», — сказала депутат.
Уровень ЧС, в котором пострадал человек, не будет влиять на объем предоставляемого отдыха, указала Стенякина. «Новая норма одинаково будет применяться к пострадавшим при чрезвычайных ситуациях федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера», — пояснила парламентарий.