В Хабаровском районе ликвидируют последствия размыва дороги, три села без проезда

В Хабаровском районе продолжают ликвидировать последствия размыва дороги. Без автомобильного сообщения остались сразу три населённых пункта. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, в данный момент отсутствует проезд к сёлам Кукан, Догордон и Наумовка. Ситуация находится под контролем, ведутся работы по обустройству объездной дороги. В сёлах имеется необходимый запас продуктов, воды и медикаментов. На месте дежурят спасатели, безопасности жителей ничего не угрожает. О ходе восстановительных работ пообещали информировать дополнительно. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу Хабаровского района.
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