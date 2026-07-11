В Хабаровском районе ликвидируют последствия размыва дороги, три села без проезда

Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, в данный момент отсутствует проезд к сёлам Кукан, Догордон и Наумовка. Ситуация находится под контролем, ведутся работы по обустройству объездной дороги. В сёлах имеется необходимый запас продуктов, воды и медикаментов. На месте дежурят спасатели, безопасности жителей ничего не угрожает. О ходе восстановительных работ пообещали информировать дополнительно. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу Хабаровского района.