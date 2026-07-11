Онищенко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

Академик объяснил, что показатель продолжительности жизни россиян удалось повысить ранее на 20 лет за счет победы над многими инфекциями и массовой вакцинации населения. Он добавил, что продолжительность жизни во многом зависит от самого человека, а не только от системы здравоохранения. Так, сильное влияние на этот показатель оказывают привычки, физическая нагрузка и даже питание, добавил он.