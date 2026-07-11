Онищенко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036-му — 81 год, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране. К 2030 году мы должны достигнуть показателя — 78 лет, а к 2036 году — 81 год», — сказал Онищенко.
Академик объяснил, что показатель продолжительности жизни россиян удалось повысить ранее на 20 лет за счет победы над многими инфекциями и массовой вакцинации населения. Он добавил, что продолжительность жизни во многом зависит от самого человека, а не только от системы здравоохранения. Так, сильное влияние на этот показатель оказывают привычки, физическая нагрузка и даже питание, добавил он.