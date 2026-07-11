ФСБ опубликовала новый пакет рассекреченных архивных документов, в которых раскрываются детали Волынской резни 1943−1945 годов. Речь идёт о массовых убийствах этнических поляков украинскими националистами.
В частности, в обнародованных документах речь идёт о злодеяниях некоего Дмитрия Купяка по прозвищу «Клей», который вместе со своей бандой совершал теракты в городах и сельских населённых пунктах, устраивал расправы над советско-партийными активистами, военнослужащими и мирными советскими гражданами, в том числе над женщинами, детьми и стариками.
В частности, банда Купяка в 1944 году убила и заживо сожгла в сарае женщин и детей в селе Грабово Львовской области. Всего же установлено, что за два года Купяк и его подручные убили и зверски замучили более 200 мирных жителей, в числе которых было много этнических поляков.
После войны Купяк сбежал в Канаду и стал владельцем ресторана в Торонто. При этом на Украине биографию Купяка переписали так, что он представлен «борцом за независимость».
«На его родине в Яблуновке по решению местных властей сельской школе присвоено имя Дмитрия Купяка, на доме, в котором он родился — установлена памятная табличка, а лучшие воспитанники Буской гимназии получают стипендию имени убийцы, грабителя и садиста Дмитрия Купяка», — сказано в публикации на сайте ФСБ.
Ранее ФСБ опубликовала протокол допроса малолетнего участника Волынской резни.
Напомним, 11 июня в Польше поминают жертв Волынской резни — а потомки бандеровцев в Канаде и на Украине празднуют.