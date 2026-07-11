Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ рассекретила новые детали Волынской резни 1943−1945 годов

ФСБ опубликовала материалы об убийстве поляков украинскими националистами.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ опубликовала новый пакет рассекреченных архивных документов, в которых раскрываются детали Волынской резни 1943−1945 годов. Речь идёт о массовых убийствах этнических поляков украинскими националистами.

В частности, в обнародованных документах речь идёт о злодеяниях некоего Дмитрия Купяка по прозвищу «Клей», который вместе со своей бандой совершал теракты в городах и сельских населённых пунктах, устраивал расправы над советско-партийными активистами, военнослужащими и мирными советскими гражданами, в том числе над женщинами, детьми и стариками.

В частности, банда Купяка в 1944 году убила и заживо сожгла в сарае женщин и детей в селе Грабово Львовской области. Всего же установлено, что за два года Купяк и его подручные убили и зверски замучили более 200 мирных жителей, в числе которых было много этнических поляков.

После войны Купяк сбежал в Канаду и стал владельцем ресторана в Торонто. При этом на Украине биографию Купяка переписали так, что он представлен «борцом за независимость».

«На его родине в Яблуновке по решению местных властей сельской школе присвоено имя Дмитрия Купяка, на доме, в котором он родился — установлена памятная табличка, а лучшие воспитанники Буской гимназии получают стипендию имени убийцы, грабителя и садиста Дмитрия Купяка», — сказано в публикации на сайте ФСБ.

Ранее ФСБ опубликовала протокол допроса малолетнего участника Волынской резни.

Напомним, 11 июня в Польше поминают жертв Волынской резни — а потомки бандеровцев в Канаде и на Украине празднуют.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше