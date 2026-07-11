Сниму квартиру возле вуза: как в Хабаровске близость учебных заведений влияет на стоимость аренды

По данным Авито Недвижимости (16+), в июне 2026 года на рынке аренды жилья в Хабаровске сохраняется активный интерес со стороны арендаторов. В целом по городу интерес к долгосрочной аренде в июне вырос на 12% по сравнению с маем, а предложение, напротив, показало умеренное сокращение на 5% на фоне сезонного спроса.
В структуре спроса на долгосрочную аренду в Хабаровске лидирует Индустриальный район — на него приходится 31% запросов. Далее следуют Железнодорожный (24%), Центральный (20%) и Краснофлотский (16%) районы. На Кировский приходится около 9%.
— Именно в этих районах расположены основные вузы города, причем ставки аренды по ним различаются. В Краснофлотском районе, где находятся ТОГУ и Педагогический университет ТОГУ, средняя ставка долгосрочной аренды составляет 37,2 тыс. рублей в месяц. В Железнодорожном районе, рядом с ДВГУПС, — 43,8 тыс. рублей. В Центральном районе, где расположен ДВГМУ, аренда обходится в среднем в 52,2 тыс. рублей — это самая высокая ставка среди районов с ведущими вузами. В Индустриальном районе, рядом с ХГИК, средняя ставка аренды — 45 тыс. рублей в месяц, — прокомментировал ИА AmurMedia руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев.
У студентов наиболее востребованными форматами жилья остаются однокомнатные квартиры и студии — как правило, это самые доступные и удобные варианты для проживания на время учебы. По данным эксперта, в июне 2026 года средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Хабаровске составила 39,6 тыс. рублей в месяц, студий — 36,2 тыс. рублей в месяц.
— Традиционно к началу учебного года — в августе-сентябре — спрос на аренду жилья вблизи вузов достигает пиковых значений на фоне заезда студентов, что может приводить к умеренному росту арендных ставок в наиболее востребованных районах. Сэкономить при переезде может помочь обращение напрямую к собственникам жилья: по нашим данным, на такие объявления в Хабаровске приходится около половины предложения, при этом год к году их доля выросла на 3,5 п.п., — резюмировал Константин Каменев.