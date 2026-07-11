Сниму квартиру возле вуза: как в Хабаровске близость учебных заведений влияет на стоимость аренды

— Традиционно к началу учебного года — в августе-сентябре — спрос на аренду жилья вблизи вузов достигает пиковых значений на фоне заезда студентов, что может приводить к умеренному росту арендных ставок в наиболее востребованных районах. Сэкономить при переезде может помочь обращение напрямую к собственникам жилья: по нашим данным, на такие объявления в Хабаровске приходится около половины предложения, при этом год к году их доля выросла на 3,5 п.п., — резюмировал Константин Каменев.