В Международном аэропорту Хабаровска началась модернизация парковочного комплекса

В Международном аэропорту Хабаровска стартовала модернизация парковочного комплекса. В связи с настройкой терминалов и другими техническими работами время при въезде и выезде на стоянку может увеличиться. Гостей и жителей краевой столицы просят планировать время в пути до воздушной гавани с запасом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».