В Международном аэропорту Хабаровска началась модернизация парковочного комплекса

В Международном аэропорту Хабаровска стартовала модернизация парковочного комплекса. В связи с настройкой терминалов и другими техническими работами время при въезде и выезде на стоянку может увеличиться. Гостей и жителей краевой столицы просят планировать время в пути до воздушной гавани с запасом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Также с целью предотвращения скопления машин на выезде пассажиров предупреждают о заблаговременной оплате парковки. Терминалы оплаты находятся на территории привокзальной площади в зоне паркинга и в терминале А (внутренние авиалинии).
Помимо этого, для пассажиров аэропорта увеличили время бесплатного нахождения на парковке до 20 минут. Вместе с этим право бесплатного выезда действует в течение дополнительных 10 минут с момента оплаты.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о прибытии в Международный аэропорт Хабаровска нескольких самолетов Ил-96−400М и Ил-96−300. Они совершат над территорией региона ряд тестовых полетов.