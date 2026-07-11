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В Международном аэропорту Хабаровска началась модернизация парковочного комплекса

Время при въезде и выезде на стоянку может увеличиться.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Международном аэропорту Хабаровска стартовала модернизация парковочного комплекса. В связи с настройкой терминалов и другими техническими работами время при въезде и выезде на стоянку может увеличиться. Гостей и жителей краевой столицы просят планировать время в пути до воздушной гавани с запасом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Также с целью предотвращения скопления машин на выезде пассажиров предупреждают о заблаговременной оплате парковки. Терминалы оплаты находятся на территории привокзальной площади в зоне паркинга и в терминале А (внутренние авиалинии).

Помимо этого, для пассажиров аэропорта увеличили время бесплатного нахождения на парковке до 20 минут. Вместе с этим право бесплатного выезда действует в течение дополнительных 10 минут с момента оплаты.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало о прибытии в Международный аэропорт Хабаровска нескольких самолетов Ил-96−400М и Ил-96−300. Они совершат над территорией региона ряд тестовых полетов.