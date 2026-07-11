Хабаровские семьи сегодня смогут узнать все о выплатах в парке «Динамо»

В Хабаровске сегодня, 11 июля, жители города смогут не только провести время на семейном празднике в парке «Динамо», но и бесплатно получить консультации специалистов регионального Отделения Социального фонда России, сообщает канал МАХ мэрии Хабаровска «Социальный Хабаровск».