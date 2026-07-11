Хабаровские семьи сегодня смогут узнать все о выплатах в парке «Динамо»

В Хабаровске сегодня, 11 июля, жители города смогут не только провести время на семейном празднике в парке «Динамо», но и бесплатно получить консультации специалистов регионального Отделения Социального фонда России, сообщает канал МАХ мэрии Хабаровска «Социальный Хабаровск».
Эксперты будут работать на площадке с 12:00. Они помогут разобраться в вопросах назначения единого пособия, новой семейной выплаты, а также расскажут, как оформить и использовать материнский капитал.
Получить консультацию смогут все желающие. Специалисты ответят как на общие вопросы о мерах господдержки, так и помогут разобраться в конкретной жизненной ситуации.
Организаторы приглашают хабаровчан приходить всей семьей.
Консультации будут проходить во время праздничной программы в городском парке «Динамо».