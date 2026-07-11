Потребление алкоголя в России снизилось в 80 регионах

Так, в начале лета потребление алкогольной продукции на душу населения снизилось до 7,62 литра за последний год с 8,01 литра на июнь прошлого года. При этом оно уменьшилось в 80 регионах, а выросло в 5 субъектах. Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет.