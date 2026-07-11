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Ученый Юрченко предупредил о возможном смещении малярийных комаров на север РФ

Старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН считает, что из-за изменения климата насекомые будут захватывать новые территории.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Границы распространения комаров, в том числе малярийных, в России могут сместиться к северу из-за изменения климата. Об этом ТАСС сообщил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко.

Комары-переносчики малярии обитают почти на всей территории России, кроме Крайнего Севера. Риск заражения крайне низок: паразит-возбудитель болезни, способный циркулировать среди людей, в наших широтах отсутствует. Однако при потеплении климата возможна акклиматизация тропических форм — как самого микроорганизма, так и переносящих его комаров. Ежегодно фиксируется несколько завозных случаев малярии от туристов и мигрантов, но их быстро берут на контроль службы Роспотребнадзора, не допуская распространения.

«Скорее всего, границы для комаров будут сдвигаться на север. Те же малярийные комары будут сдвигаться на север и захватывать для себя новые территории. Как далеко, как скоро и когда — никто не знает. Но, глядя на тренды, скорее всего, в северных регионах нашей страны будет просто экспансия видов, которые менее требовательны, или, наоборот, более требовательны к теплу. Они будут смещать свои ареалы в будущем», — сказал он.

Юрченко подчеркнул, что эти последствия ощутят на себе все регионы РФ. «Комары есть везде, кроме Арктики, где только один лед. Поэтому экспансия будет проходить там, где появятся благоприятные для комаров условия», — добавил ученый.

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