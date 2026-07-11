Ученый Юрченко предупредил о возможном смещении малярийных комаров на север РФ

«Скорее всего, границы для комаров будут сдвигаться на север. Те же малярийные комары будут сдвигаться на север и захватывать для себя новые территории. Как далеко, как скоро и когда — никто не знает. Но, глядя на тренды, скорее всего, в северных регионах нашей страны будет просто экспансия видов, которые менее требовательны, или, наоборот, более требовательны к теплу. Они будут смещать свои ареалы в будущем», — сказал он.