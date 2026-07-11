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Голикова: в РФ изучают возможность коррекции генетики при помощи питания

Вице-премьер пообещала, что специалисты предъявят результаты исследований, когда они появятся.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские ученые начали исследовать возможность коррекции генетики при помощи питания. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас только что мы общались с нашими коллегами из-за рубежа, как это может повлиять одно на другое. И на самом деле это составляющая здорового долголетия. И сейчас вот у наших ученых есть темы, по которым они работают, и как только будет какой-то результат, мы его, конечно, предъявим», — сказала Голикова, отвечая на вопрос, можно ли скорректировать генетику при помощи питания.

Она подчеркнула, что влияние питания на генетику является важным предметом изучения, который сейчас ведется специалистами.

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