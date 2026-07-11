Голикова: в РФ изучают возможность коррекции генетики при помощи питания

«Сейчас только что мы общались с нашими коллегами из-за рубежа, как это может повлиять одно на другое. И на самом деле это составляющая здорового долголетия. И сейчас вот у наших ученых есть темы, по которым они работают, и как только будет какой-то результат, мы его, конечно, предъявим», — сказала Голикова, отвечая на вопрос, можно ли скорректировать генетику при помощи питания.